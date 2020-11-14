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Российские миротворцы заявили о стабилизации обстановки в Карабахе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация в Нагорном Карабахе стабилизируется, заявил в субботу командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется", - сказал он журналистам.

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Мурадов отметил, что российская 15-ая мотострелковая миротворческая бригада завершает развертывание наблюдательных постов на линии соприкосновения в Карабахе.

На этой неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Карабахе.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Нагорный Карабах

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