Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
на 15.11В России 1 925 825+22 572В мире 53 927 158+561 758

Военные РФ заявили о 19 автобусах с возвращающимися в Карабах беженцами

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сопровождают в Лачинском коридоре девятнадцать автобусов с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.

Возвращение беженцев - одна из задач формируемого в Карабахе российского центра гуманитарного реагирования. Его передовая группа начала работать в Карабахе с 14 ноября, заявили российские военные.

Как говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ, в течение 14 ноября осуществлено сопровождение через Лачинский коридор девяти автобусов (250 человек), а 15 ноября осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 человек).

Лачинский коридор связывает Армению и Нагорный Карабах.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

10
Нагорный Карабах Армения Азербайджан

Новости по теме

Новости

Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Баку дал Еревану отсрочку на вывод людей из Кельбаджарского района

Баку дал Еревану отсрочку на вывод людей из Кельбаджарского района

В Минске заявили о применении против протестующих светошумовых гранат

Близ Каира нашли более сотни 2500-летних саркофагов

Близ Каира нашли более сотни 2500-летних саркофагов

Очевидцы сообщили о применении слезоточивого газа на акции в Минске

С территории мятежного эфиопского региона Тыграй обстреляли Эритрею

В Минске начались задержания на акции оппозиции

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Потери армии обороны непризнанной НКР выросли до 1434 человек убитыми

Потери армии обороны непризнанной НКР выросли до 1434 человек убитыми

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 ноября

Число случаев заражений коронавирусом в Мексике превысило 1 млн

Число случаев заражений коронавирусом в Мексике превысило 1 млн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');