Военные РФ заявили о 19 автобусах с возвращающимися в Карабах беженцами

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сопровождают в Лачинском коридоре девятнадцать автобусов с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.

Возвращение беженцев - одна из задач формируемого в Карабахе российского центра гуманитарного реагирования. Его передовая группа начала работать в Карабахе с 14 ноября, заявили российские военные.

Как говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ, в течение 14 ноября осуществлено сопровождение через Лачинский коридор девяти автобусов (250 человек), а 15 ноября осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 человек).

Лачинский коридор связывает Армению и Нагорный Карабах.