Правозащитники сообщили о свыше 200 задержанных на акциях в Белоруссии

Задержание участника акции в Минске Фото: Стрингер/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило двести человек, сообщает не зарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По данным на 15:20, в списках "Весны" 215 человек. Он продолжает дополняться.

Основная масса задержаний произошла в Минске. Правозащитники сообщают также о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах и Могилеве.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на акциях в разных городах страны в воскресенье задержаны 12 журналистов.

Между тем, сотрудники правоохранительных органов начали оттеснять людей от стихийного мемориала погибшему Роману Бондаренко на улице Червякова в Минске, передает корреспондент "Интерфакса".

Они со щитами двинулись на протестующих. Люди стали в сцепку возле мемориала. Силовики начали отходить в сторону улицы Орловской. Слышны звуки битого стекла. Со стороны улицы Орловской к так называемой "Площади перемен" едут автозаки.

На этой неделе в одном из районов Минска погиб 31-летний Роман Бондаренко. Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Его доставили в больницу с отеком мозга. Была проведена операция, но молодой человек умер 12 ноября.

По версии СК Белоруссии, Бондаренко был нетрезв и пострадал в драке местных жителей.