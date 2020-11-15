Очевидцы сообщили о применении слезоточивого газа на акции в Минске

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщают о применении спецсредств при разгоне участников несанкционированного протеста в Минске.

По их данным, в районе метро "Пушкинская", где начали собираться сторонники оппозиции, проходят массовые задержания. К одной из групп подъехали сразу несколько микроавтобусов с сотрудниками силовых структур. Прежде чем начать задерживать, в сторону протестующих из баллончиков был распылен слезоточивый газ.

По информации очевидцев, задержаны уже три десятка человек, среди них есть журналисты. Задержания продолжаются.

Протестующие в настоящее время расходятся по окрестным дворам.

Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила "Интерфаксу" информацию о задержаниях на акции в Минске в воскресенье.