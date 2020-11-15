В Минске заявили о применении против протестующих светошумовых гранат
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Несколько светошумовых гранат взорвались рядом с метро "Пушкинская" в Минске, где происходят стычки протестующих с ОМОНом, сообщают "Интерфаксу" в воскресенье очевидцы.
По их данным, против активистов применены как минимум три светошумовые гранаты. После этого рядом с метро продолжились задержания.
Между тем, не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что число задержанных на несанкционированных акциях в воскресенье в республике составило 40 человек. Таковы данные на 13:30, список центра в настоящее время дополняется.
Основная масса задержаний произошла в Минске, но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске и Гродно.
В ГУВД Мингорисполкома задержания в белорусской столице подтвердили.
Как сообщалось, в воскресенье в Минске проходит очередная несанкционированная акция оппозиции.
В преддверии протеста в город сотрудниками силовых структур была введена спецтехника. Начались перебои с интернетом.
В Белоруссии более трех месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.
Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям.