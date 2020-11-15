На выборах президента Молдавии на некоторых зарубежных участках закончились бюллетени

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В ходе второго тура выборов президента Молдавии на нескольких избирательных участках за рубежом закончились бюллетени для голосования, сообщил корреспонденту "Интерфакса" в воскресенье вечером член Центризбиркома Молдавии Владимир Шарбан.

Он напомнил, что за рубежом было открыто 139 избирательных участков. Все они должны работать с 7.00 до 21.00 местного времени.

"Дело в том, что на двух участках в Лондоне, на участке во Франкфурте-на-Майне, на участке в Парме и в Монтрее (пригород Парижа) уже проголосовало максимальное количество граждан - по пять тысяч. Согласно закону, на избирательные участки доставлено количество бюллетеней в зависимости от необходимости, но не более пяти тысяч. Больше - запрещено законом. Нам очень жаль, но такова ситуация", - сказал Шарбан.

Согласно сообщениям местных телеканалов, граждане Молдавии на одном из участков в Лондоне начали митинг протеста, скандируя лозунги против правительства Молдавии и действующего президента Игоря Додона. Возле участка во Франкфурте также продолжают стоять несколько тысяч человек. Они ведут себя мирно, исполнили гимн Молдавии, после чего начали петь патриотические молдавские песни.

В воскресенье на выборах президента регистрируется рекордная активность избирателей - как внутри страны, так и за рубежом. К 20:30 местного времени (21:30 мск), за полчаса до закрытия избирательных участков внутри страны в выборах приняло участие уже более 1,6 млн граждан (в первом туре - 1,35 млн), что составляет 53% избирателей. На избирательных участках за рубежом уже проголосовали почти 250 тыс. избирателей - на 100 тыс. больше, чем в первом туре, когда также был установлен рекорд активности голосования граждан Молдавии за рубежом за все время проведения выборов.

На пост главы государства баллотируются два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре - кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), бывший премьер-министр Майя Санду, набравшая в первом туре две недели назад 36,16% голосов, и независимый кандидат Игорь Додон, который 1 ноября набрал 32,61% голосов избирателей.