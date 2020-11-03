Занявший третье место на молдавских выборах Усатый не поддержит Додона

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Занявший третье место на выборах президента Молдавии Ренато Усатый заявил, что во втором туре голосования ни при каких обстоятельствах не поддержит кандидатуру действующего главы государства Игоря Додона.

Это заявление он сделал во вторник на пресс-конференции после встречи с экс-премьером Майей Санду, которая вышла во второй тур вместе с Додоном.

Отвечая на вопросы журналистов, Усатый сказал, что не планирует встречаться с Додоном. "Это невозможно, потому что это противоречит принципам, за которые проголосовали в первом туре более 200 тысяч моих избирателей. Они проголосовали против коррупции, взяточничества, серых схем и "кульков" с деньгами. А Додон является олицетворением всего этого. Он и есть президент-"кулёк". Вся страна видела (фрагмент видеозаписи скрытой камерой - ИФ), как он брал кулёк с деньгами у олигарха Плахотнюка", - утверждал оппозиционный политик.

Усатый заявил, что не может поддержать кандидатуру Додона, так как тот является президентом для своих социалистов, но не для всех граждан Молдавии.

"С Додоном нам не о чем говорить. Мне рассказывают, что теперь его СМИ перестали меня критиковать и рассказывают о том, какой я хороший и как я добился успеха на выборах. Им это не поможет. С Додоном мы можем встретиться только в одном месте – в прокуратуре, где я готов давать показания против него по допущенным нарушениям закона, по фактам коррупции и злоупотреблений", - заявил Усатый.

Он подтвердил, что будет продолжать переговоры с занявшей первое место при голосовании на выборах 1 ноября экс-премьером Майей Санду.

"Для граждан неважно, сколько сотен орденов раздаст новый президент или сколько подпишет соглашений. Они хотят роспуска дискредитировавшего себя парламента. Об этом мне говорили на всех встречах. И исходя из этого, я буду вести переговоры с Майей Санду", - сказал председатель "Нашей партии", после состоявшейся во вторник встречи с экс-премьером.

В первом туре выборов 1 ноября Санду набрала 36,16%, Додон – 32,61%. Второй тур выборов президента состоится 15 ноября.

Накануне четверо кандидатов, занявших последние места в избирательной гонке, заявили о поддержке Санду во втором туре, еще два кандидата воздержались от комментариев на этот счет. Это председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, который набрал 16,9% голосов избирателей 1 ноября, и кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова, набравшая 6,5% голосов.