Экзит-полы показали победу Майи Санду на выборах президента Молдавии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду побеждает действующего президента Игоря Додона во втором туре выборов президента страны, свидетельствуют результаты опросов на выходе с избирательных участков.

Согласно опросу 9 889 избирателей, 54,8% проголосовали за Санду, а 45,2% - за Додона.

Телефонный опрос показал аналогичные результаты - 55,3% за Санду, 44,7% - за Додона.

Оба опроса проводились внутри страны и не учитывают голоса жителей Приднестровья и зарубежной диаспоры. И те, и другие голосовали как никогда активно. В выборах приняли участие более 40 тысяч жителей Приднестровья и более 250 тысяч граждан Молдавии за рубежом. По данным ЦИК Молдавии, во втором туре выборов приняли участие около 53% избирателей, или более 1,637 миллиона человек. Это примерно на 400 тысяч избирателей больше, чем в первом туре.

Жители Приднестровья преимущественно голосуют за Додона, а диаспора в странах Европы - за Санду. По мнению наблюдателей, после подсчета голосов за рубежом разрыв между двумя кандидатами может составить до 30% голосов в пользу кандидата от оппозиции.

Действующий президент Молдавии на брифинге сразу после закрытия избирательных участков заявил, что остается оптимистом относительно результатов второго тура выборов президента.

"Я остаюсь оптимистом. По нашим предварительным подсчетам, я лидирую с достаточно большим отрывом на избирательных участках внутри страны. Это без учета голосов за рубежом и на участках для жителей Приднестровья. Везде была максимальная мобилизация - и в диаспоре на Западе, и на Востоке, и со стороны жителей Приднестровья", - сказал Додон, добавив, что готов и к победе, и к поражению.

Он выразил мнение, что лидирует на участках внутри страны, что позволит ему "перекрыть" результаты голосования за рубежом.

"В любом случае, эта кампания завершилась. Я призываю всех к спокойствию, нам нужен мир, стабильность, спокойствие. Дестабилизация никому не нужна", - подчеркнул Додон.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. На пост главы государства баллотировались два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре - кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), бывший премьер-министр Майя Санду, набравшая в первом туре две недели назад 36,16% голосов, и независимый кандидат Игорь Додон, который 1 ноября набрал 32,61% голосов избирателей.