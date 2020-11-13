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Действующий президент Молдавии пообещал защиту русского языка в случае переизбрания

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что гарантирует защиту русского языка в случае своей победы на выборах президента. Об этом он заявил в пятницу в ходе своей еженедельной передачи "Игорь Долдон отвечает", которую он проводит в прямом эфире в социальных сетях.

"Я понимаю озабоченность людей по этому поводу. Люди встревожены заявлениями моего оппонента – Майи Санду. Кстати, она тоже вспомнила русский язык в последние недели. Ей нужны ваши голоса. До этого она считала русский язык "иностранным",- сказал Додон.

Он подчеркнул, что в Молдавии русским языком владеют более 90% жителей страны. "И это очень хорошо. Мы должны и дальше беречь и защищать русский язык. И я гарантирую, что так и будет - русский язык останется языком межнационального общения. Все будут иметь возможность разговаривать, учиться на русском языке и далее. Это моя принципиальная позиция", - сказал президент.

Он напомнил, что и раньше исходил из такой позиции, а "не только во время избирательной кампании". "Я всегда разговариваю на двух языках. Я пишу на двух языках в социальных сетях. Я на двух языках выступаю с новогодними обращениями. Будучи президентом, я также на двух языках выступал с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН", - заявил Додон.

Как уже сообщал "Интерфакс", в воскресенье состоится второй тур выборов президента. В нем примут участие кандидат от партии "Действие и солидарность", бывший премьер-министр Майя Санду и независимый кандидат Игорь Додон. В первом туре выборов 1 ноября они набрали соответственно, 36,16% голосов, и 32,61% голосов.

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