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В Молдавии огласили окончательные результаты первого тура президентских выборов

Кандидат от оппозиции Майя Санду опередила действующего президента Игоря Додона

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат от оппозиции Майя Санду опередила действующего президента Игоря Додона в первом туре выборов президента Молдавии. Об этом свидетельствуют окончательные результаты голосования, опубликованные в понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно опубликованным данным, в первом туре выборов Санду набрала 36,16% – 487 635 голосов, а Додон – 32,61% – 439 866 голосов. Они будут бороться во втором туре выборов, который состоится 15 ноября.

Председатель ЦИК Дорин Чимиль пояснил журналистам, что результаты официально опубликованы, но они считаются предварительными до тех пор, пока в ЦИК не поступят оригиналы протоколов со всех избирательных участков, в том числе из-за рубежа.

На третьем месте – кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый – 16,9% (227 938 голосов). Далее следуют кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова – 6,49% (87 542), кандидат от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе – 3,26% (43 925). Кандидат от партии национального единства Октавиан Цыку набрал 2,01% (27 170), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу – 1,37% (18 486), кандидат от движения Unirea (Объединение) – 1,2% (16 245).

В выборах приняло участие 1 млн 348 тыс. 707 избирателей – 43% от списочного состава избирателей.

По словам Чимиля, голосование за рубежом изменило расклад сил между основными кандидатами.

"На 139 избирательных участках за рубежом проголосовало 149 840 человек (около 12% от общего количества избирателей, принявших участие в выборах - ИФ). Наибольшее количество избирателей проголосовало в Италии – 46, 4 тыс. человек, в Великобритании – 16, 8 тыс., во Франции – 15,6 тыс., в Германии – 12,9 тыс., в Румынии – 12,9 тыс., в Ирландии – 7 тыс., в США – 5,7 тыс., в России – 5,6 тыс., в Испании – 4,3 тыс. на отдельных участках", - отметил Чимиль.

Он подчеркнул, что на всех избирательных участках хватило бюллетеней для голосования. Больше всего проголосовало на двух участках в Лондоне – 4262 человека, и 3471 соответственно. При этом на каждый участок было доставлено по пять тысяч бюллетеней для голосования.

Согласно предварительным результатам голосования, на участках за рубежом Санду получила 70,1% голосов (104 464), Усатый – 17,27% (25 731), Додон – 3,65% (5438).

На 42 избирательных участках, созданных для участия в выборах жителей Приднестровья, проголосовало 14 185 человек. Из них 74,2% проголосовало за Додона, 13,35% – за Санду, 7,2% – за Усатого.

Санду опередила Додона и в четырех из пяти секторах Кишинева, где зарегистрировано наибольшее количество избирателей. В молдавской столице она набрала 45,2%, Додон – 34,17%, Усатый – 9,55%.

Чимиль отметил, что ЦИК не подсчитал участие избирателей в процентном соотношении. В течение дня воскресенья подсчет велся от избирательной базы в 2 млн 807 тыс. 182 избирателя – без учета граждан Молдавии за рубежом и жителей Приднестровского региона. От этого количества избирателей в выборах приняло участие около 43%. Однако, к этой цифре добавилось почти 150 тысяч избирателей, проголосовавших за рубежом, а также почти 15 тыс. жителей Приднестровья. В Государственном регистре избирателей числится 3 млн 287 тыс. 140 человек, с учетом проживающих за рубежом и в Приднестровском регионе. С учетом голосования за рубежом и жителей Приднестровья в выборах участвовали 1 млн 348 тыс. 707 избирателей.

Молдавия Майя Санду Игорь Додон

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