Увеличилось число американцев, готовых сделать прививку от COVID

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Почти две трети американцев заявили в октябре о готовности сделать себе прививку против коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные опроса института Gallup.

"59% американцев в последнем опросе заявили, что они бы сделали прививку от COVID-19, по сравнению с 50% желающих в сентябре", - говорится в сообщении института.

Данные опроса свидетельствуют, что наибольшие изменения в отношении к вакцинации произошли среди американцев, поддерживающих Демократическую партию США. Число желающих сделать прививку от коронавируса среди них выросло с 53% в сентябре до 69% в октябре.

Американцы в возрасте от 45 до 64 лет тоже стали с большим пониманием относиться к необходимости вакцинации. Среди них почти 50% в октябре заявили, что сделали бы прививку от COVID-19, тогда как в сентябре эта цифра составляла всего 36%. Желание сделать прививку от коронавируса также выросло на 10 процентных пунктов среди женщин и людей без высшего образования.

Среди тех, кто заявил об отсутствии желания сделать прививку, 37% уточнили, что причиной тому является ускоренный график ее разработки. Еще 26% сказали, что хотели бы убедиться, что вакцина безопасна. Примерно 12% опрошенных заявили, что не доверяют вакцинам в целом.

Gallup проводил опрос с 19 октября по 1 ноября среди почти 3 тыс. совершеннолетних американцев. Это было еще до того, как компании Pfizer и Moderna объявили о высокой эффективности своих вакцин в ходе клинических испытаний. Разработка Pfizer может остановить заражение в 90% случаев, а Moderna - более чем в 94%.