Ереван заявил об исчезновении 10 армян, возвращавшихся в Карабах

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пропали без вести 10 армян, которые возвращались из города Горис на юге Армении в Нагорный Карабах после объявления о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, сообщает представительство Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Представитель Армении в ЕСПЧ обратился в суд с требованием к Азербайджану обеспечить право на жизнь пропавших без вести десяти граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на странице представительства в фейсбуке.

Отмечается, что граждане пропали 11 ноября, после прекращения карабахской войны и размещения российских миротворцев, на участке автодороги Горис-Шуши.

На заседании парламента Армении во вторник руководитель оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что есть данные о том, что на территории Нагорного Карабаха действуют азербайджанские диверсионные группы.

"Кто-то должен ответить за это? Каким образом обеспечивается безопасность, кто ее обеспечивает? Каким образом эти люди пропали? У нас есть данные, что действуют диверсионные группы противника", - сказал Марукян.

Ранее в социальных сетях появились видео с задержанными азербайджанской стороной мирными жителями Нагорного Карабаха.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.