Результаты тестов на коронавирус станут доступны на портале госуслуг

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Результаты тестов на коронавирус скоро можно будет получать на портале госуслуг, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Работа по переводу в цифровой формат передачи результатов COVID-тестов ведется совместно с Минцифры, заявила Попова. "И в рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября мы уже осуществили цифровую интеграцию между лабораторией Роспотребнадзора и порталом "Госуслуги", - сказала глава Роспотребнадзора.

Она уточнила, что завершение этой работы позволит очень быстро передавать данную информацию и доводить ее до населения. Попова добавила, что сегодня были внесены изменения в постановление главного санитарного врача РФ, согласно которым выдача результатов тестов из лабораторий будет происходить в течение 48 часов после поступления материала.

"Это жесткие требования, но их необходимо исполнить для того, чтобы снизить напряжение и с объемом исследований, и со своевременным информированием человека, который имеет заболевание, и медперсоналом, который должен взять под медицинское наблюдение такого пациента", - пояснила Попова.

Она также рассказала, что изменения внесены и в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса. По ее словам, изменения направлены на увеличение объема тестирований.

"Теперь планка для всех субъектов (РФ - ИФ) - это не менее 200 исследований на 100 тысяч населения в сутки. Значительная часть субъектов выполняют больше этого количества исследований, но тем, кто еще не выполняют, немедленно нужно довести эти уровни до заданной планки", - подчеркнула главный санитарный врач.