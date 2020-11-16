В Ереване напали на оппозиционера из-за спора по позиции премьера по Карабаху

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Армении член оппозиционной партии "Адеквад", руководитель новостного сайта "Блогньюз" Константин Тер-Накалян подвергся нападению неизвестными из-за спора вокруг позиции премьер-министра страны по карабахскому вопросу.

"Подвергся нападению Константин Тер-Накалян. Двое неизвестных развязали с ним конфликт на улице, защищая позицию Никола Пашиняна по карабахской тематике. Холодным оружием нанесены удары по лицу и ноге", - сообщил на своей странице в фейсбуке правозащитник Рубен Меликян.

По его словам, ответственность за это нападение лично несет Пашинян, который "развязывает гражданские столкновения".

Протесты и беспорядки в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно Никол Пашинян с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.

Ранее в понедельник Пашинян заявил, что не намерен развязывать гражданскую войну в республике после боевых действий в Нагорном Карабахе.

До этого, после протестов армянской оппозиции, он пригласил ветеранов карабахского конфликта в Ереван, чтобы, по его словам, "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами".

Между тем омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что это очень опасное заявление, которым, по сути, делается призыв к гражданской войне.

Вечером в понедельник президент Армении Армен Саркисян призвал правоохранительную систему страны действовать исключительно в рамках закона.