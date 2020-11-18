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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:51Заразились
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Зеленскому стало лучше, несмотря на новый положительный тест на COVID

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на коронавирус показал положительный результат, и он продолжает оставаться на самоизоляции.

"Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница "Феофания" - ИФ)", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в фейсбуке.

Зеленский отметил, что его самочувствие улучшается.

"Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается", - указал он.

Президент Украины выразил надежду, что следующее видео будет записывать уже не из больницы.

9 ноября Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели COVID-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак лечатся в "Феофании".

"Феофания" - медицинское учреждение, которое подчиняется Государственному управлению делами, обслуживает госслужащих, сотрудников дипломатического корпуса и международных организаций.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 18 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Украина Владимир Зеленский Коронавирус

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