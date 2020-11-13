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Для зараженного COVID Зеленского не стали создавать особых условий в больнице

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 9 ноября выявили коронавирус, чувствует себя хорошо и находится в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами на тех же условиях, что и другие пациенты, заявил главный врач медучреждения Игорь Семенив.

"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", - сказал главврач в пятницу агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что "сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией, это в среднем 7,8 тыс. грн (около $300 - ИФ) на день".

"Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие", - заявил главврач.

Он напомнил, что "Феофания" с начала сентября начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией и приняла уже 120 человек. "И бюджет для каждого - одинаковый. И это далеко не 2,7 млн грн, взятых из ниоткуда. Такие расходы на пациента вообще трудно представить", - указал он.

Как сообщалось, 9 ноября Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявили, что заболели COVID-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак лечатся в "Феофании".

"Феофания" - медицинское учреждение, которое подчиняется Государственному управлению делами, обслуживает госслужащих, сотрудников дипломатического корпуса и международных организаций.

Хроника 09 января – 13 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Зеленский Украина Феофания Игорь Семенив

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