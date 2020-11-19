В Минздраве США спрогнозировали готовность 40 млн доз COVID-вакцины к концу года

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар ожидает, что к концу декабря в стране будут готовы к распространению 40 миллионов доз вакцин от коронавируса компаний. Речь идет о двух вакцинах, одну из которых совместно разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, вторую - американская Moderna.

Азар отметил на брифинге в среду, что этого количества должно хватить для вакцинации около 20 миллионов американцев из наиболее уязвимых групп.

9 ноября стало известно, что потенциальная вакцина компанией Pfizer и немецкой BioNTech во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%. Позднее Pfizer заявила уже о 95%-ой эффективности вакцины на завершающем испытании.

Moderna на этой неделе объявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет более 94%.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний в конце июля. Pfizer ранее в среду сообщила, что закончила третью фазу.

Власти США уже закупили большие партии разных вакцин и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.

Вакцинация обоими препаратами предусматривает два укола для выработки устойчивого иммунитета от COVID-19.