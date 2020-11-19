Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

В Степанакерт вернулись более 1200 беженцев

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Нагорный Карабах с территории Республики Армения в четверг вернулись еще 1235 беженцев, сообщило министерство обороны России.

"27 автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта. Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что с 14 ноября в Степанакерт уже вернулось около 4 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома.

"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - информирует Минобороны.

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках реализации указа президента Владимира Путина "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе" Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

14 ноября в составе миротворческого контингента РФ в Степанакерте развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: в течение 14 ноября осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 чел.), 15 ноября - 19 автобусов (475 чел.), 16 ноября - 19 автобусов (482 чел.), 17 ноября - 24 автобуса (502 чел.), 18 ноября - 23 автобуса (936).

Армения Нагорный Карабах

Новости

Адвокат Трампа назвал необъективным освещение споров вокруг выборов

Юристы Трампа заявили о координации нарушений демократами в подконтрольных городах

Юристы Трампа заявили о координации нарушений демократами в подконтрольных городах

В Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционера

В Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционера

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха
Пандемия коронавируса

Меркель снова предупредила соотечественников о трудной зиме

Пандемия коронавируса

Коронавирус продолжил стремительно распространяться в странах Азии

Экономический кризис

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Основателей Nexta внесли в белорусский список причастных к терроризму лиц

Основателей Nexta внесли в белорусский список причастных к терроризму лиц

Главы МИД стран ЕС договорились о третьем пакете санкций по Белоруссии

Пандемия коронавируса

Оксфордская вакцина от COVID-19 показала хорошие результаты у пожилых

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');