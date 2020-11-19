В Степанакерт вернулись более 1200 беженцев

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Нагорный Карабах с территории Республики Армения в четверг вернулись еще 1235 беженцев, сообщило министерство обороны России.

"27 автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта. Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что с 14 ноября в Степанакерт уже вернулось около 4 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома.

"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - информирует Минобороны.

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках реализации указа президента Владимира Путина "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе" Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

14 ноября в составе миротворческого контингента РФ в Степанакерте развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: в течение 14 ноября осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 чел.), 15 ноября - 19 автобусов (475 чел.), 16 ноября - 19 автобусов (482 чел.), 17 ноября - 24 автобуса (502 чел.), 18 ноября - 23 автобуса (936).