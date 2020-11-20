Ученые заявили, что иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется полгода

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - У большинства людей, переболевших COVID-19, иммунитет против повторного заболевания сохранится как минимум на полгода, заявили ученые Университета Оксфорда, которые провели масштабное исследование. Его итоги представил один из авторов, профессор университета Дэвид Эйр, передает CNBC.

Ученые пришли к выводу, что возможность заразиться повторно после коронавирусной инфекции в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки. Четких данных о том, как скоро можно заразиться вирусом повторно, у них пока нет.

Конечная цель исследования - выяснить, сколько времени будет сохраняться иммунитет человека после того, как он переболел COVID-19.

Авторы исследования анализировали информацию, полученную от 12 180 сотрудников Университетских больниц Оксфорда, работавших с пациентами с COVID-19 более 30 недель, с апреля до ноября. Их сначала тестировали на антитела от коронавируса, а затем регулярно тестировали на коронавирус.

Из 11 052 медиков, у которых не было антител при первом тестировании, 89 впоследствии переболели COVID-19 с выраженными симптомами.

Из 1246 медиков, у которых нашли антитела, с выраженной симптоматикой впоследствии не болел ни один. Медики из этой группы также реже получали позитивные тесты при отсутствии симптомов.