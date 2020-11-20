Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Ученые заявили, что иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется полгода

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - У большинства людей, переболевших COVID-19, иммунитет против повторного заболевания сохранится как минимум на полгода, заявили ученые Университета Оксфорда, которые провели масштабное исследование. Его итоги представил один из авторов, профессор университета Дэвид Эйр, передает CNBC.

Ученые пришли к выводу, что возможность заразиться повторно после коронавирусной инфекции в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки. Четких данных о том, как скоро можно заразиться вирусом повторно, у них пока нет.

Конечная цель исследования - выяснить, сколько времени будет сохраняться иммунитет человека после того, как он переболел COVID-19.

Авторы исследования анализировали информацию, полученную от 12 180 сотрудников Университетских больниц Оксфорда, работавших с пациентами с COVID-19 более 30 недель, с апреля до ноября. Их сначала тестировали на антитела от коронавируса, а затем регулярно тестировали на коронавирус.

Из 11 052 медиков, у которых не было антител при первом тестировании, 89 впоследствии переболели COVID-19 с выраженными симптомами.

Из 1246 медиков, у которых нашли антитела, с выраженной симптоматикой впоследствии не болел ни один. Медики из этой группы также реже получали позитивные тесты при отсутствии симптомов.

Хроника 09 января – 20 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Оксфорд коронавирус Дэвид Эйр

Новости по теме

Новости

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г.

Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

В Белоруссии задумались о сокращении декретного отпуска

Пандемия коронавируса

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19

Генпрокурор Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки Трамп

Генпрокурор Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки Трамп

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году

В австралийском штате ввели локдаун из-за ложных показаний заболевшего

В австралийском штате ввели локдаун из-за ложных показаний заболевшего
Пандемия коронавируса

Куба введет "коронавирусный" сбор для авиапассажиров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');