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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
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Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Австралийские исследователи установили, что инфицированные вирусом SARS-CoV-2 обладают иммунной памятью для защиты от повторного заражения в течение как минимум восьми месяцев, сообщает международный портал MedicalXpress со ссылкой на Университет Монаша (Австралия).

"Это исследование является самым убедительным доказательством того, что вакцины против вируса SARS-CoV-2 будут работать в течение длительного времени. Ранее многие исследования показали, что первая волна антител к коронавирусу ослабевает после первых нескольких месяцев, вызывая опасения, что люди могут быстро потерять иммунитет. Эта новая работа снимает эти опасения", - говорится в сообщении.

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Исследователи набрали группу из 25 пациентов с COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с четвертого дня после заражения до 242-го дня после заражения.

Как и в других исследованиях, изучавших только реакцию антител, исследователи обнаружили, что количество антител против вируса начало снижаться через 20 дней после заражения.

"Однако, что важно, все пациенты продолжали иметь В-клетки памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2, белки шипа и нуклеокапсида. Эти вирус-специфичные В-клетки памяти стабильно присутствовали в течение восьми месяцев после заражения", - говорится в публикации.

Ученые полагают, что эти данные дают надежду на эффективность вакцин против вируса, а также объясняют, почему было так мало примеров подлинного повторного заражения среди миллионов тех, у кого был положительный результат теста на вирус во всем мире.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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