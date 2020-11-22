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Во втором туре выборов в Грузии правящая партия побеждает во всех 17 округах

Оппозиционные партии призывали избирателей бойкотировать выборы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" уверенно побеждают во всех 17 мажоритарных округах во втором туре парламентских выборов в Грузии, прошедших накануне, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

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Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте ЦИК Грузии в ночь на воскресенье, все кандидаты от "Грузинской мечты" набирают не менее 87% голосов избирателей, многие - больше 90%.

Явка избирателей во втором туре составила 26,2%, в первом - более 56%.

Представители оппозиционных партий Грузии призывали своих сторонников бойкотировать второй тур парламентских выборов, поскольку считают результаты первого тура сфальсифицированными. Тогда "Грузинская мечта", по данным ЦИК Грузии, набрала по пропорциональной системе 48% голосов.

В этом году 120 депутатов избираются в парламент Грузии по партийным спискам, 30 - по мажоритарным округам. На предыдущих выборах в 2016 году 77 депутатов избирались по партийным спискам и 73 - по мажоритарным округам.

Утвержденная в этом году парламентом новая избирательная система снизила проходной барьер для субъектов выборов с 5% до 1%. Другим новшеством стало положение, согласно которому победившая партия может сформировать правительство только если наберет более 40% голосов избирателей.

Грузия Грузинская мечта

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