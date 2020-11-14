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Правящая в Грузии партия исключила повторные выборы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" отвергла требования оппозиции об отмене итогов парламентских выборов 31 октября и проведении нового голосования.

"Мы не рассматриваем требования оппозиции о назначении новых выборов или каких-то других вопросов. Никто не вправе не уважать выбор каждого избирателя в поддержку оппозиционных партий и правящей партии", - сказал генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе в субботу на брифинге.

Он подтвердил, что представители оппозиции, требующие новых выборов, отказываются от пересчета голосов, который им предлагает провести правящая партия.

"Они отказались от пересчета бюллетеней и просмотра видеозаписей с избирательных участков, - сказал Каладзе. - Как видно, интерес оппозиции не в установлении истины, а в торговле выдуманными фальсифицированными выборами".

Он выразил надежду, что "радикальная и безосновательная" позиция лидеров оппозиции изменится, и диалог завершится позитивным результатом, необходимым Грузии.

В миреГрузинская оппозиция вышла на митинг перед зданием парламентаЧитать подробнее

Восемь оппозиционных партий, прошедших по итогам голосования в парламент, не признают легитимными состоявшиеся выборы и отказываются брать депутатские мандаты.

Ранее в субботу сообщалось, что лидеры и сторонники грузинской оппозиции проводят митинг протеста на площади перед парламентом в Тбилиси с требованием проведения новых парламентских выборов.

Грузия Грузинская мечта

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