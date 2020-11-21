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В Батуми задержаны несколько участников акции протеста у избиркома

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Батуми нескольких участников оппозиционной организации "Альтернатива", устроивших у здания окружной избирательной комиссии в субботу вечером так называемый "коридор позора", препятствуя доставке избирательных урн с бюллетенями.

"Мы не раз предупреждали участников акции не нарушать требования закона, но предупреждения полиции были проигнорированы, поэтому мы задержали несколько человек, не подчинившихся требованиям", - сказал журналистам начальник полиции Аджарии Константин Ананиашвили.

Второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных избирательных округах Грузии завершился вечером в субботу. По информации ЦИК, выборы прошли без серьезных нарушений, но аккредитованные на выборах наблюдатели подали несколько исков по нарушениям процедурного и технического характера.

Кандидаты восьми оппозиционных партий, прошедшие в парламент, бойкотировали второй тур выборов, поскольку считают, что результаты выборов 31 октября власти сфальсифицировали.

Представители партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной Михаилом Саакашвили, ранее обещали устроить "коридоры позора" для избирателей в Аджарии. В других оппозиционных партиях говорили, что не собираются поддерживать эту акцию.

Явка избирателей во втором туре составила 26,2%, в первом - более 56%.

Грузия

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