Юристы Трампа потребовали еще раз пересчитать голоса в Джорджии

Ручной пересчет голосов ранее подтвердил победу Джо Байдена в этом штате

Сторонники Дональда Трампа на акции протеста требуют "прекратить кражу голосов" Фото: Reuters

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Повторного пересчета голосов в штате Джорджии потребовала команда юристов президента США Дональда Трампа, которая инициировала иски, направленные на пересмотр результатов голосования на президентских выборах.

В распространенном заявлении юристов говорится, что они требуют "честного пересчета голосов", который должен включать сопоставление подписей избирателей. По их мнению, без этого результат будет "ложным".

Ранее проведенный ручной пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официально результаты еще не объявлены. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента. Сам Байден в обращении к нации также объявил себя избранным президентом. С победой на выборах его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп обвинил демократов в мошенничестве и фальсификациях на выборах. Поражение он не признал и инициировал ряд судебных исков, чтобы добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

В ночь на воскресенье по московскому времени окружной суд в Пенсильвании, дающей 20 голосов выборщиков, не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах. Судья Мэтью Бранн назвал аргументы истцов "безосновательными и спекулятивными". Иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".