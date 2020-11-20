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Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден на выборах 3 ноября одержал победу в штате Джорджия, объявил в пятницу госсекретарь этого штата Брэд Раффенспергер.

"Цифры не лгут. Я считаю, что те данные, которые мы представили сегодня, - верные", - сказал Раффенспергер, слова которого приводят американские СМИ.

Согласно данным властей штата, Байден в Джорджии опередил действующего президента Дональда Трампа примерно на 12 тыс. голосов. Этот результат они опубликовали после пересчета голосов.

Если штабу Трампа не удастся оспорить эти результаты, то это будет первый случай с 1992 года, когда кандидат в президенты от демократов опережает республиканца в Джорджии.

Джорджия – один из штатов, в которых, по утверждениям штаба Трампа, имели место значительные нарушения при голосовании. Юристы Трампа считают, что эти нарушения как раз и позволили Байдену в самом конце подсчета голосов опередить действующего главу государства.

При этом юристы штаба Трампа в четверг пояснили, что не придают значения результатам пересчетов голосов в "спорных" штатах, так как считают, что проблема совершенно в другом. Адвокаты настаивают на том, что многие бюллетени либо были незаконно поданы, либо – попросту сфальсифицированы. Поэтому их при подсчете голосов учитывать нельзя.

Байден ранее в ноябре объявил себя победителем президентских выборов в США. Трамп поражение не признал, и его юристы намерены доказать в суде, что демократ победил лишь благодаря скоординированной операции по фальсификации итогов голосования. По версии юристов Трампа, минимум в шести штатах такие фальсификации могли позволить Байдену одержать победу.

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США Дональд Трамп Джо Байден Джорджия

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