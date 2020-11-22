Суд в Пенсильвании отклонил иск Трампа о нарушениях на выборах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Окружной суд в Пенсильвании не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах.

Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте признал аргументы команды президента США Дональда Трампа, инициировавшей иск, "безосновательными и спекулятивными". Он отметил, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан".

В решении суда отмечается, что иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".

Ранее штаб Трампа уже отказался от большинства требований по иску в Пенсильвании, в том числе от утверждения о том, что наблюдателям в Филадельфии и Питтсбурге якобы мешали следить за подсчетом бюллетеней, присланных по почте.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, сам кандидат от демократов также назвал себя избранным президентом США. С победой его уже поздравили многие мировые лидеры. Трамп итоги выборов не признает.