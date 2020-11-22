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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:51Заразились
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Moderna оценила свою COVID-вакцину в $25-$37 за дозу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - COVID-вакцина производства Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки, заявил глава американской компании Стефан Бансель изданию Welt am Sonntag.

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", - отметил Бансель.

По его словам, до конца года планируется производство 20 млн доз вакцины, однако в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности - вопрос нескольких дней.

Ранее стало известно, что эффективность вакцины, разработанной компанией Moderna, составляет более 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

The Guardian писала, что Moderna на первых порах будет поставляться только на американский рынок. Газета также приводила данные, что вакцина будет не по карману многим странам: у Johnson & Johnson планируется цена в $10 за доху, а у Pfizer - в $20.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 22 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Стефан Бансель Moderna коронавирус

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