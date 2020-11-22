Цену на вакцину "Спутник V" объявят в течение недели

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цена российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет объявлена на следующей неделе, сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций журналистам в воскресенье.

В твиттер-аккаунте российской вакцины в воскресенье было опубликовано заявление, согласно которому объявленная цена за дозу в $19,50 у Pfizer и $25-37 у Moderna означает, что введение необходимых двух доз обойдется в $39 и $50-74 на человека. "Цена на "Спутник V" будет намного ниже", - говорится в сообщении.

В октябре глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что цена на "Спутник V" не будет превышать 1000 рублей (в настоящее время - около $13) и может снизиться, когда появятся данные для сравнения с другими странами.

Ранее глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил изданию Welt am Sonntag, что одна доза вакцины будет стоить от 25 до 37 долларов, конечная цена будет зависеть от объема поставки. Он назвал цену справедливой с учетом стоимости лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19.

Moderna 16 ноября заявила, что эффективность ее вакцины оценивается более чем в 94%. Pfizer 18 ноября заявила, что ее совместная с BioNTech, разработка эффективна на 95%. РФПИ на момент 11 ноября оценивал действенность "Спутника V" в 92%.