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ЦИК Грузии обнародовал итоги второго тура парламентских выборов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ЦИК Грузии в воскресенье обнародовала предварительные данные результатов голосования во втором туре парламентских выборов в 17 одномандатных избирательных округах, согласно которым во всех 17 округах победили кандидаты в мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Как рассказала на брифинге исполняющая обязанности пресс-спикера комиссии Натия Иоселиани, состоявшиеся в субботу выборы прошли в спокойной обстановке без каких-либо серьезных нарушений.

Кандидаты восьми оппозиционных партий, прошедшие в парламент, в знак протеста из-за "сфальсифицированных властями" 31 октября выборов, в мажоритарных выборах не участвовали.

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что в новом парламенте правящая партия получит 90 депутатских мандатов, а восемь оппозиционных партий 60 мандатов. "Мы вновь предлагаем оппозиции отказаться от бойкота и вернуться к политической деятельности в парламенте", - сказал он.

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На будущей неделе при посредничестве аккредитованных в Грузии дипломатов состоится третья встреча представителей оппозиции и "Грузинской мечты".

На предыдущих двух встречах лидеры оппозиции требовали назначения новых парламентских выборов, в противном случае они отказываются признавать итоги состоявшихся 31 октября выборов и брать депутатские мандаты.

Грузия

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