МВД Белоруссии сообщило о новых случаях "закорачивания" рельсов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в минувшие выходные МВД выявило еще три случая блокировки движения поездов с помощью проволоки на рельсах в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах Минской области. По фактам возбуждены уголовные дела, сообщила представитель министерства Ольга Чемоданова.

В Минском районе проводится проверка по факту размещения и поджога автомобильных шин на обочине трассы Минск - Витебск.

18 ноября МВД заявило о всплеске случаев повреждения и приведения в негодность железнодорожных путей на территории республики. За последние два месяца ведомство зарегистрировало более 120 фактов повреждения путей и возбудило больше 50 уголовных дел. Чаще всего эти случаи фиксируются в Минской области.

В МВД объяснили, что обычно "вредители закорачивают рельсы, используя металлическую проволоку, и накладывают посторонние предметы на рельсы".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов и милицейского насилия в отношении протестующих. Наиболее массовые акции проходят по воскресеньям. После минувшего воскресенья были задержаны и ожидали суда 345 человек.