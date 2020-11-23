Эксперты ООН сочли безосновательным задержание экс-главы Nissan в Японии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рабочая группа ООН пришла к выводу, что задержание бывшего председателя совета директоров концерна Nissan Карлоса Гона было необоснованным, и призвала правительство Японии компенсировать ему ущерб. Об этом сообщается в документе на сайте управления верховного комиссара ООН.

"Лишение свободы Карлоса Гона с 19 ноября 2018 по 5 марта 2019 года и с 4 по 25 апреля 2019 года, противоречащее статьям девять, 10 и 11(1) Всеобщей декларации прав человека и статьям девять, 10 (1) и 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, было произвольным", - заключили эксперты из рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.

По их мнению, властям Японии нужно немедленно исправить ситуацию.

"Рабочая группа считает, учитывая все обстоятельства дела, что надлежащим решением будет предоставить Гону закрепленное право на компенсацию ущерба и другие компенсации в соответствии с международным законом", - говорится в документе.

Японская прокуратура обвиняет Гона в занижении суммы вознаграждения, выплаченного ему, на 9,2 млрд иен ($87 млн) в отчетности компании за восемь лет, вплоть до конца 2018 года. Представитель Nissan признал вину от лица компании.

Гон – один из основных архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi. Он активно выступал за расширение партнерства, в том числе с "АвтоВАЗом", германским концерном Daimler и китайским Dongfeng. В ноябре 2018 года его уволили из Nissan. В апреле 2019 года он был исключен из совета и директоров компании.

В марте 2019 года Гона освободили под залог в $8,9 млн, а в декабре он сбежал из Японии в Ливан. Он вылетел из Японии в Стамбул на частном самолете, на борт которого его пронесли в кейсе для звуковой аппаратуры. В Стамбуле Гона перенаправили на другой самолет, который доставил его в Ливан.