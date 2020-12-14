Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 252 541+547 656

В Минске силовики задержали на акции протеста 26 пенсионеров

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированной акции протеста пенсионеров в Минске в понедельник составило 26 человек.

В настоящее время в списках правозащитного центра 26 человек. Самый пожилой среди задержанных - мужчина 1937 года рождения.

Сегодня в центре Минска собрались пенсионеры, чтобы провести акцию протеста. Силовики не дали им собраться в колонну. Практически сразу начались задержания.

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов

Двое россиян осуждены во Франции за участие в беспорядках на "Евро-2016"

Пандемия коронавируса

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

"Роскосмос" предупредил о риске военной деятельности США на Луне

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный траур

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный траур
Brexit

Британцев призвали не скупать товары на случай Brexit без сделки

Умершие знаменитости

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 72 млн

Пандемия коронавируса

Власти Южной Кореи не исключили максимально жестких мер из-за COVID-19

Власти Южной Кореи не исключили максимально жестких мер из-за COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');