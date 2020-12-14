В Минске силовики задержали на акции протеста 26 пенсионеров

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированной акции протеста пенсионеров в Минске в понедельник составило 26 человек.

В настоящее время в списках правозащитного центра 26 человек. Самый пожилой среди задержанных - мужчина 1937 года рождения.

Сегодня в центре Минска собрались пенсионеры, чтобы провести акцию протеста. Силовики не дали им собраться в колонну. Практически сразу начались задержания.

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.