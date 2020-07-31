В Туркмении перерыв в пассажирских железнодорожных перевозках продлили до 15 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Агентство "Tуркмендемирёллары" ("Tуркменские железные дороги") сообщило, что продлило перерыв в пассажирских перевозках по всей стране до 15 августа. Пассажирские поезда перестали курсировать с 16 июля.

Приостановку перевозок продлевают во второй раз. Сначала было объявлено, что поезда не будут ходить с 16 по 23 июля для недопущения распространения коронавируса, затем перерыв продлили до 31 июля.

Власти Туркменистана не подтверждают присутствие коронавируса в стране. В июле туркменский МИД заявил, что вирус мог попасть в Туркменистан из соседних стран через пустынный Аральский регион. С середины июля в стране ввели масочный режим, закрыли мечети, крупные торговые центры и рынки, рестораны, кинотеатры, предприятия сферы услуг. "Туркменские авиалинии" отменили все международные рейсы пока до 31 августа.

Агентство "Tуркмендемирёллары" ежегодно обслуживает около 6 млн пассажиров.

Эксперты ВОЗ посетили Туркмению и выразили беспокойство в связи с ростом заболеваемости пневмонией в стране. Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд после этой инспекции рекомендовала властям Туркмении действовать, "как если бы COVID-19 уже распространялся".