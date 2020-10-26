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В Минприроды заявили, что пока рано добывать полезные ископаемые в космосе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Минприроды не планирует развивать добычу полезных ископаемых в космосе, сообщил журналистам глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"Улетать на другие планеты и заниматься там добычей полезных ископаемых пока рано", - сказал Кобылкин.

По его словам, для начала человечеству необходимо научиться добывать ресурсы на Земле без аварийных и экологических катастроф.

"Не очень хотелось бы чтобы Мексиканский залив образовался на Луне", - добавил министр.

В апреле 2010 года произошла авария на буровой платформе Deepwater Horizon на скважине Macondo, располагавшейся в Мексиканском заливе. Она привела к гибели 11 человек и одному из самых масштабных в истории отрасли разливов нефти. В результате возникшего пожара платформа затонула, а из скважины в течение 85 дней в океан вытекала нефть. В воды залива попало 473 млн литров нефти. Суд возложил основную вину на британскую компанию BP.

В 2015 году Конгресс принял закон, который прямо разрешает американским компаниям и гражданам использовать ресурсы Луны и астероидов.

6 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, Указ предписывает американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

В Госкорпорации "Роскосмос" раскритиковали планы США по коммерческому освоению Луны и других планет.

Минприроды Дмитрий Кобылкин

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