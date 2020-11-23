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Сенатор-республиканец призвала Трампа начать процесс передачи власти

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Лиза Мурковски, сенатор-республиканец, представляющая Аляску, потребовала от президента США Дональда Трампа начать переходный период передачи власти Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах, сообщило издание The Hill.

Она заявила, что союзники президента развернули "кампанию давления", на законодателей ряда штатов, призванную остановить сертификацию результатов голосования.

"Кампания давления на законодателей штатов с целью повлиять на исход выборов не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом", - говорится в заявлении Мурковски, опубликованном в Twitter.

Сенатор напомнила, что претензии президента и судебные иски с целью пересмотра результатов были признаны несколькими судьями "безосновательными".

Мурковски входит в число немногих республиканцев, которые признали победу Байдена на выборах 2020 года. Подавляющее большинство сенаторов-республиканцев и членов Конгресса не признают поражение Трампа, либо избегают высказывать свою позицию по поводу итогов выборов, отмечает издание.

Юристы Трампа пытаются оспорить результаты подсчета голосов, основываясь на нарушениях при голосовании по почте.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

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