Что случилось этой ночью: вторник, 24 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Полиция раскрыла сеть фальшивомонетчиков, реализовавших 500 млн поддельных рублей. Преступная группа действовала последние полтора года. Десятки ее участников задержаны в разных регионах России, а подпольная типография находилась в Махачкале.

– Трамп рекомендовал главе Управления общих служб сделать "все необходимое" для передачи власти Байдену. Вместе с этим он не оставляет попыток оспорить результаты выборов, чтобы остаться президентом. Ранее его конкурент Джо Байден начал объявлять имена сотрудников своей будущей администрации.

– Минобрнауки сформировало группу для исследования загрязнения на Камчатке. Эксперты будут работать до февраля. Группа должна составить предложения, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

– Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 59 миллионов. Более 1,3 миллиона заразившихся умерли. Более двух миллионов случаев болезни приходится на Россию.