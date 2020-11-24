Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 59 миллионов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Во всем мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 зафиксировано 59 091 743 случая заражения, сообщил в ночь на вторник по московскому времени американский университет Джонса Хопкинса.

По его информации, число смертельных исходов от заболеваний, связанных с коронавирусом, достигло 1 395 045.

Портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности от вируса составил на 4:00 вторника по московскому времени 179,8 на 1 млн населения планеты.