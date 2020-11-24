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Полиция раскрыла сеть фальшивомонетчиков, реализовавших 500 млн поддельных рублей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российская полиция обезвредила масштабную сеть фальшивомонетчиков, действовавших в шести регионах страны, задержаны десятки подозреваемых, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Проведена широкомасштабная операция по задержанию организаторов подпольного производства отечественных купюр, достоинством 1000 и 5000 рублей высочайшего качества, а также распространителей подделок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одновременно в шести субъектах РФ - Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на Дону, Волгограде, Ставропольском крае и Дагестане - задержаны десятки подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивых денег, в том числе прекращена деятельность нелегальной типографии в Махачкале.

Одному из организаторов сети удалось скрыться, добавил источник.

"Он объявлен в федеральный розыск", - сказал он.

По его данным, за 1,5 года деятельности подпольных банкиров, ими было реализовано более 500 млн фальшивых рублей, отличить от настоящих которые могли только эксперты со специальным оборудованием.

"Оборот преступной группы составлял, по оперативным данным, порядка 30 млн рублей в сутки", - сказал источник.

Он добавил, что следственным департаментом МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег в особо крупном размере организованной группой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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