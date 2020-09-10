В Сенате США представили законопроект о новых санкциях против РФ

Сенаторы предлагают наказать Россию за предполагаемые действия в Афганистане

Фото: Reuters

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сенаторы-демократы в четверг представили законопроект, требующий вводить санкции против российских должностных лиц или организаций, в том случае, если будет доказано, что они предлагали материальное вознаграждение за атаки талибов против военнослужащих США в Афганистане, пишет газета The Hill.

Авторами законопроекта выступили сенатор Боб Менендес, Джин Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь, Джефф Меркли и Тамми Дакворт. Они заявили, что решили разработать этот законопроект из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа проигнорировала информацию СМИ о том, что якобы Россия предлагала материальное вознаграждение членам движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы те атаковали американских военных в Афганистане.

Законопроект в случае одобрения предполагает, что Трамп должен будет ввести санкции против российского руководства или любого другого человека, действовавшего от его лица, от лица органов спецслужб или военных, если будет доказано, что это лицо предлагало или договорилось о выплате материального вознаграждения за атаки на военных международной коалиции.

"Конгресс обязан вмешаться и действовать... На карту поставлены жизни американских военнослужащих, я призываю сенаторов по обе стороны присоединиться к нам в защите наших военнослужащих", - говорится в заявлении сенатора от штата Нью-Гемпшир Джин Шейхин.

Предполагаемый сговор РФ и талибов

Газета The New York Times летом 2020 года опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщала, что российская военная разведка якобы предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование относительно утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации Соединенных Штатов неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов.

Сообщения о выплатах Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.