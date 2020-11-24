Первый энергоблок БелАЭС готов к динамическим испытаниям

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Первый энергоблок БелАЭС готов к динамическим испытаниям, сообщил главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.

"Мы почти готовы к динамическим испытаниям, а динамические испытания проходят со сбросом тепловой нагрузки и соответственно электрической нагрузки. Вплоть до отключения из сети, от энергосистемы", - заявил Бондарь.

Он уточнил, что динамические испытания могут быть связаны "с отключением основного оборудования турбинно-реакторного отделения". При этом Бондарь добавил, что проведение динамических испытаний может также проходить с частичной разгрузкой реактора и турбины, то есть "без отключения генератора от сети и без срабатывания аварийной защиты".

Вице-президент компании "АСЭ" - руководитель проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин рассказал о строительстве второго энергоблока БелАЭС. По его словам, "второй блок сейчас строится очень динамично, очень активно".

"Второй блок всегда идет немного легче, чем первый. В реакторном отделении сейчас активно идут операции, связанные с промывками систем, с гидравлическими испытаниями. Для того, чтобы в марте следующего года выйти на этап гидравлических испытаний первого контура", - уточнил он.

Министерство энергетики Белоруссии 9 ноября проинформировало, что на БелАЭС "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", а 10 ноября официально признало приостановку отпуска электроэнергии с первого энергоблока, который был подключен к энергосистеме страны 3 ноября. Госатомнадзор заявил об отсутствии угрозы ядерной и радиационной безопасности.

Причиной остановки первого энергоблока БелАЭС стала поломка электротехнического оборудования итальянского производства, после замены трансформаторов блок может возобновить работу, сообщал 13 ноября вице-президент ЗАО "Атомстройэкспорт" (структура госкорпорации "Росатом"), руководитель строительства БелАЭС Виталий Полянин.

19 ноября Минэнерго сообщило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии. В настоящее время реактор первого энергоблока работает на мощности 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования блока.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.