Запуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на следующую неделю

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Причиной остановки первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) стала поломка электротехнического оборудования итальянского производства, после замены трансформаторов блок может возобновить работу в начале следующей недели, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" вице-президент ЗАО "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"), руководитель строительства БелАЭС Виталий Полянин.

"Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна "Росэнергоатом". Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели", - сказал Полянин.

Он отметил, что возникшая на БелАЭС "ситуация не критичная, а абсолютно рабочая для этого этапа ввода блока в эксплуатацию".

"Такие случаи уже были в истории российской атомной энергетики. Многое зависит от качества изготовления данного вида трансформаторов, которые эксплуатируются в довольно жестких условиях. Но в этом и состоит наша задача на этом этапе, чтобы выявить все узкие места до сдачи блока в промышленную эксплуатацию", - подчеркнул вице-президент "Атомстройэкспорта".

"На российских АЭС были выполнены определенные мероприятия, часть этих же мероприятий были выполнены и здесь, на первом энергоблоке БелАЭС, что позволило избежать более серьезных последствий", - добавил Полянин.

По его словам, была создана комиссия из специалистов, которые с проектировщиками и производителями оборудования повторно проверят проектную схему, качество изготовленного оборудования и сделают "соответствующие выводы".

"Радиационный фон на площадке в норме, по международной шкале МАГАТЭ этот инцидент имеет нулевой уровень. На этом этапе ввода блока в эксплуатацию выработка электроэнергии не играет решающую роль, главное - проверить работу оборудования и систем на всех режимах работы энергоблока", - уточнил вице-президент "Атомстройэкспорта" в беседе с газетой.

Как сообщалось, первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Белоруссии 3 ноября. 8 ноября турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов.