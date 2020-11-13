Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:26Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

Запуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на следующую неделю

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Причиной остановки первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) стала поломка электротехнического оборудования итальянского производства, после замены трансформаторов блок может возобновить работу в начале следующей недели, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" вице-президент ЗАО "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"), руководитель строительства БелАЭС Виталий Полянин.

"Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна "Росэнергоатом". Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели", - сказал Полянин.

Он отметил, что возникшая на БелАЭС "ситуация не критичная, а абсолютно рабочая для этого этапа ввода блока в эксплуатацию".

"Такие случаи уже были в истории российской атомной энергетики. Многое зависит от качества изготовления данного вида трансформаторов, которые эксплуатируются в довольно жестких условиях. Но в этом и состоит наша задача на этом этапе, чтобы выявить все узкие места до сдачи блока в промышленную эксплуатацию", - подчеркнул вице-президент "Атомстройэкспорта".

"На российских АЭС были выполнены определенные мероприятия, часть этих же мероприятий были выполнены и здесь, на первом энергоблоке БелАЭС, что позволило избежать более серьезных последствий", - добавил Полянин.

По его словам, была создана комиссия из специалистов, которые с проектировщиками и производителями оборудования повторно проверят проектную схему, качество изготовленного оборудования и сделают "соответствующие выводы".

"Радиационный фон на площадке в норме, по международной шкале МАГАТЭ этот инцидент имеет нулевой уровень. На этом этапе ввода блока в эксплуатацию выработка электроэнергии не играет решающую роль, главное - проверить работу оборудования и систем на всех режимах работы энергоблока", - уточнил вице-президент "Атомстройэкспорта" в беседе с газетой.

Как сообщалось, первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Белоруссии 3 ноября. 8 ноября турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов.

Россия Белоруссия Атомстройэкспорт Росатом БелАЭС Виталий Полянин

Новости по теме

Новости

Трамп запретил инвестиции в компании, связанные с военными КНР

Пандемия коронавируса

Коронавирус продолжил ставить антирекорды в странах Европы

Коронавирус продолжил ставить антирекорды в странах Европы

Полиция разогнала митинг оппозиции в центре Еревана

Diageo отзовет безалкогольный Guinness из-за риска "микробиологического заражения"

Diageo отзовет безалкогольный Guinness из-за риска "микробиологического заражения"
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия перебросила в Армению почти половину миротворцев для Карабаха

В Ереване начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Баку передал РФ список наемников, якобы воевавших на стороне Армении

Пандемия коронавируса

ЕС не намерен использовать российские COVID-вакцины

ЕС не намерен использовать российские COVID-вакцины
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');