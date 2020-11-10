БелАЭС приостановила выработку электроэнергии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии на Белорусской атомной станции (БелАЭС) временно приостановлено, подтвердил "Интерфаксу" представитель информационного центра БелАЭС.

"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для восстановления выработки электроэнергии - ИФ) требуется замена определенного оборудования", - сказал представитель инфоцентра.

Он затруднился назвать предполагаемые сроки возобновления выработки, отметив, что сейчас идет наладка оборудования, продолжаются пуско-наладочные работы.

В понедельник вечером министерство энергетики Белоруссии сообщило, что на БелАЭС "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", но причины не указывались, так же, как и наличие или отсутствие производства электроэнергии.

Между тем, белорусские СМИ сообщали, что в воскресенье днем турбина первого энергоблока станции была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. Они напоминали, что аналогичный случай произошел на Ленинградской АЭС и опасности не представляет. Однако устранение последствий займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

Агентство BNS в понедельник со ссылкой на литовского оператора системы электропередачи Litgrid сообщило, что с полудня воскресенья БелАЭС перестала производить электроэнергию.

Как сообщалось, в минувшую субботу первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Церемония прошла с участием главы государства. Президент Александр Лукашенко назвал запуск АЭС историческим событием в жизни республики.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября. В соответствии с программами испытаний, мощность блока планируется поэтапно повышать до проектной – 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию предполагается в первом квартале 2021 года.

Белоруссия строит АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства является группа ASE. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.