Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

БелАЭС приостановила выработку электроэнергии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии на Белорусской атомной станции (БелАЭС) временно приостановлено, подтвердил "Интерфаксу" представитель информационного центра БелАЭС.

"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для восстановления выработки электроэнергии - ИФ) требуется замена определенного оборудования", - сказал представитель инфоцентра.

Он затруднился назвать предполагаемые сроки возобновления выработки, отметив, что сейчас идет наладка оборудования, продолжаются пуско-наладочные работы.

В понедельник вечером министерство энергетики Белоруссии сообщило, что на БелАЭС "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", но причины не указывались, так же, как и наличие или отсутствие производства электроэнергии.

Между тем, белорусские СМИ сообщали, что в воскресенье днем турбина первого энергоблока станции была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. Они напоминали, что аналогичный случай произошел на Ленинградской АЭС и опасности не представляет. Однако устранение последствий займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

Агентство BNS в понедельник со ссылкой на литовского оператора системы электропередачи Litgrid сообщило, что с полудня воскресенья БелАЭС перестала производить электроэнергию.

Как сообщалось, в минувшую субботу первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Церемония прошла с участием главы государства. Президент Александр Лукашенко назвал запуск АЭС историческим событием в жизни республики.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября. В соответствии с программами испытаний, мощность блока планируется поэтапно повышать до проектной – 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию предполагается в первом квартале 2021 года.

Белоруссия строит АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства является группа ASE. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

БелАЭС Белоруссия

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована

Песков заявил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована

Словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года

Словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начали размещаться в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начали размещаться в Нагорном Карабахе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что бои в Нагорном Карабахе не прекратились полностью

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян подписал заявление о прекращении войны под давлением военных

Пашинян подписал заявление о прекращении войны под давлением военных
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его дома

Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его дома
Выборы в США - 2020

В США уволился ответственный за контроль за выборами чиновник Минюста

Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное

Пашинян сообщил, что находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');