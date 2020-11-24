Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 24.11В России 2 138 828+24 326В мире 59 171 161+521 837

Amnesty International признала узниками совести фигурантов дела Бондаренко

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Международная правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести врача и журналистку, арестованных по делу Романа Бондаренко, и призвала белорусские власти немедленно их освободить и прекратить уголовное преследование .

В миреВ Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционераВ Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционераЧитать подробнее

По мнению правозащитников, они были задержаны "исключительно за осуществление своего права на свободу выражения мнений".

"Организация пришла к выводу, что они действовали в общественных интересах, а их уголовное преследование и арест представляют собой наказание за разоблачение правительственной дезинформации", - подчеркнули в Amnesty International.

В отношении врача-анестезиолога Артема Сорокина, который сообщил порталу tut.by, что Бондаренко, по данным медосвидетельствования, в ночь избиения был трезв, возбуждено уголовное дело. Также фигурантом этого дела стала журналистка tut.by Катерина Борисевич - автор статьи о том, что в крови погибшего не было обнаружено алкоголя. В статусе подозреваемой она находится в СИЗО КГБ.

31-летний Роман Бондаренко скончался 11 ноября после конфликта в одном из районов Минска. Как сообщали СМИ, вечером он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Потом его увезли на микроавтобусе, а через полчаса привезли в больницу с отеком мозга. На следующий день Бондаренко умер.

По версии СК Белоруссии, Бондаренко был нетрезв и получил повреждение в драке с местными жителями. Там утверждают, что мужчину после столкновения доставили в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств, а позже вызвали скорую помощь.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Минск Роман Бондаренко Amnesty International

Новости по теме

Новости

В Европе фиксируют спад заболеваемости и рост смертности от COVID-19

Путин и Эрдоган обсудили Карабах, Сирию и Ливию

Байден лично представил ключевых сотрудников своей администрации

Байден лично представил ключевых сотрудников своей администрации
Пандемия коронавируса

Подана заявка на одобрение российской вакцины "Спутник V" в Европе

Байден официально победил на выборах президента США в Неваде

Что произошло за день: вторник, 24 ноября

Выборы в США - 2020

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате

Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира

Биткойн превысил $19 тысяч впервые за три года

Война санкций

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');