Amnesty International признала узниками совести фигурантов дела Бондаренко

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Международная правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести врача и журналистку, арестованных по делу Романа Бондаренко, и призвала белорусские власти немедленно их освободить и прекратить уголовное преследование .

По мнению правозащитников, они были задержаны "исключительно за осуществление своего права на свободу выражения мнений".

"Организация пришла к выводу, что они действовали в общественных интересах, а их уголовное преследование и арест представляют собой наказание за разоблачение правительственной дезинформации", - подчеркнули в Amnesty International.

В отношении врача-анестезиолога Артема Сорокина, который сообщил порталу tut.by, что Бондаренко, по данным медосвидетельствования, в ночь избиения был трезв, возбуждено уголовное дело. Также фигурантом этого дела стала журналистка tut.by Катерина Борисевич - автор статьи о том, что в крови погибшего не было обнаружено алкоголя. В статусе подозреваемой она находится в СИЗО КГБ.

31-летний Роман Бондаренко скончался 11 ноября после конфликта в одном из районов Минска. Как сообщали СМИ, вечером он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Потом его увезли на микроавтобусе, а через полчаса привезли в больницу с отеком мозга. На следующий день Бондаренко умер.

По версии СК Белоруссии, Бондаренко был нетрезв и получил повреждение в драке с местными жителями. Там утверждают, что мужчину после столкновения доставили в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств, а позже вызвали скорую помощь.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.