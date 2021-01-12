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Силовики не дали провести акцию в память гражданского активиста Бондаренко в Минске

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Силовики не дали провести акцию в память гражданского активиста Романа Бондаренко на "площади перемен" в Минске.

Как сообщают очевидцы и СМИ, в районе улицы Червякова, который называют "площадью перемен", собралась небольшая группа людей. Они включили на мобильных телефонах фонарики и намеревались почтить память гражданского активиста Романа Бондаренко – с момента его смерти прошло ровно два месяца.

В это время на площадь приехали силовики и остановили акцию, известно как минимум об одном задержанном.

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о точечных задержаниях и в других районах Минска. Связаны ли они с акциями протеста, пока неизвестно.

31-летний Роман Бондаренко скончался 11 ноября после конфликта в одном из районов Минска. Как сообщали СМИ, вечером он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже молодой человек умер в больнице.

По информации СК Белоруссии, Бондаренко был нетрезв и получил повреждение в драке местных жителей. По данным комитета, минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося, позже ему вызвали "скорую помощь".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным журналистам 13 ноября выразил соболезнования родным Бондаренко в связи с его резонансной гибелью в Минске. Лукашенко заявил, что власти невыгодна эта смерть и призвал не делать на ней политику.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения в стране новых выборов.

Минск Белоруссия Роман Бондаренко

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