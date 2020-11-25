Еврокомиссия дала "зеленый свет" контракту на поставку вакцины Moderna

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Фото: Picture Alliance/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU -

Новый металлургический завод производственной мощностью 1,5 млн тонн стального листа и трубной продукции будет построен на Дальнем Востоке для обеспечения нужд судоверфи "Звезда", сообщил глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Предварительная стоимость проекта - около $2,2 млрд.

"Проработано технико-экономическое обоснование, выполнено одной из крупнейших компаний МСС International Incorporation, и сделан вывод о целесообразности строительства такого предприятия в этой зоне в связи с отсутствием наших производственных мощностей такого профиля", - сказал он.

По словам Сечина, около 330-350 тыс. тонн будет потреблять сама верфь, новые потребители в регионе также смогут воспользоваться этими мощностями

В качестве наиболее целесообразного месторасположения выбрана бухта Суходол.

На данный момент поставщиками стального проката шириной до 5 метров (продукция стана 5000) на "Звезду" являются "Северсталь" и "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN). В октябре один из источников в отрасли говорил "Интерфаксу", что в 2020 году ММК не поставлял широкий лист на судоверфь. Кроме того, металл на судостроительный комплекс отгружает единственный дальневосточный производитель стали - "Амурсталь", однако у компании отсутствует стан 5000.

На российском рынке необходимый для судостроения лист на стане 5000 сегодня могут выпускать три компании - ММК Виктора Рашникова, "Северсталь" Алексея Мордашова и "Объединенная металлургическая компания" Анатолия Седых. Проектная производственная мощность стана 5000 ММК составляет около 1,5 млн тонн проката, Выксунского метзавода ОМК - 1,3 млн тонн, "Северстали" (MOEX: CHMF) - около 850 тыс. тонн в год.

В прошлом году глава "Роснефти" (компания входит в консорциум, занимающийся строительством верфи, и обеспечивает ей пилотную загрузку своими заказами) на встрече с президентом рассказал, что НК работает с Минпромторгом по вопросу обеспечения "Звезды" стальным листом.

Год назад глава Минпромторга Денис Мантуров говорил журналистам, что вопрос строительства стана 5000 на Дальнем Востоке с повестки не снят, а вот нового литейного производства в Приморье точно не будет. Новых заявлений по этому вопросу министерство не делало.