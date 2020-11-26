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Лавров отметил враждебность Запада к России и Белоруссии

Лавров отметил враждебность Запада к России и Белоруссии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Москве видят враждебное отношение Запада к России и Белоруссии и попытки активно повлиять на внутренние дела обеих стран, заявил в Минске глава российского МИД Сергей Лавров. Он сказал это после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Собственно говоря, западные лидеры этого особо не скрывают", - добавил министр.

Он напомнил, что в США и других западных странах часто принимаются документы о продвижении демократии в России и Белоруссии.

"Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость, и это общая позиция наших президентов и наших правительств", - отметил Лавров.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, а вскоре протестующие стали требовать прекратить насилие, освободить политзаключенных и чтобы Лукашенко ушел в отставку. Президент Белоруссии считает, что протестующих используют иностранные силы. Российские высокопоставленные чиновники также выражали уверенность, что имеют место попытки извне сменить власть в Белоруссии.

Протесты в Минске

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Белоруссия США Запад Минск МИД Сергей Лавров Александр Лукашенко

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