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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Лукашенко обвинил Запад в стремлении сменить власть в Белоруссии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил нарастающее давление Запада на руководство Белоруссии, он сказал об этом на совещании по информационной политике. Его цитирует его пресс-служба.

"Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада - Вашингтона и его союзников. Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей, послушных Западу. Уровень технологий, брошенных на реализацию этих целей очень высок", - заявил он.

В связи с этим он предложил обсудить стратегию противодействия современным угрозам в сфере национальной безопасности.

"К этой теме мы обращаемся не впервые. Потому что она продолжает быть актуальной. И не просто продолжает быть, но давление на нас в это связи усиливается. Поэтому и противодействие должно с нашей стороны быть соответствующим", - отметил глава государства.

Он добавил, что вызовы, с которыми сталкивается Белоруссия, не новы. "Почти треть века мы строим свое государство и постоянно подвергаемся идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Запад
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