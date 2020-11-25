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Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 8530 до 8603, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

"В Москве за сутки скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

По данным на утро понедельника, в российской столице выявлено 571 102 случая заражения COVID-19, 422 189 человек вылечились от инфекции.

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