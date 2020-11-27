Лукашенко заявляет, что не будет президентом при новой конституции

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет руководить страной после принятия новой Конституции.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом шестой городской клинической больницы в пятницу. Его слова приводит госагентство БелТА.

Президент пообещал, что никогда не допустит того, чтобы, принимая новую конституцию, "кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал". "Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны. Хуже - если нам эту войну подкинут", - считает он.

Лукашенко прокомментировал также предложения проводить выборы в парламент по партийным спискам, а соответственно - создавать партии. Он убежден, что реализация этих инициатив грозит расколом в обществе, возникновением групп с различными интересами. "Все это хорошо, когда ты это у других видишь - партийные списки и прочее. Но если вы этого хотите, и народ за это проголосует, так и будет", - заверил он.

При этом Лукашенко раскритиковал "протестунов", которые "наносят основной удар по президенту и вертикали власти".

"Давай, демократия, все должны избираться... Мы это проходили в период Горбачева... Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас", - сказал он.