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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 650+581 211

Что случилось этой ночью: суббота, 28 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Число заражений COVID-19 в мире превысило 61 миллион. За минувшие сутки заразились 662 тысячи человек. Тройку лидеров по числу заражений составляют США, Индия и Бразилия.

– Американский портал назвал вероятную цель убийства иранского физика. Смерть предполагаемого главы ядерной программы Ирана помешает администрации Джо Байдена заключить новую сделку. По одной из версий, за убийством физика стоит Израиль.

– Менее 150 человек вышли на акцию в поддержку экс-губернатора Фургала. Вечерние митинги, которые проходили в будние дни, теперь прекратились. Хабаровчане выходят на несанкционированные акции после отставки Фургала летом этого года.

– Помпео объяснил санкции против компаний из РФ поддержкой Ирана. Их обвинили в поддержке ракетной программы Ирана. В санкционные списки попали также китайские компании.

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 61 миллион

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